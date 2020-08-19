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    Забруднення повітря в Києві: названо райони, де небезпечно дихати

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    Забруднення повітря в Києві: названо райони, де небезпечно дихати

    Найбільш забруднене повітря на Бессарабській та Деміївських площах

    З 11 по 17 серпня 2020 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на стаціонарних постах.

    Так, зафіксовано перевищення:

    • завислих речовин (пилу) - у 1,5-1,1 раза на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Каунаській, площі Перемоги;
    • діоксиду сірки - у 1,5-1,8 раза на площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Перемоги; у 1,2-1,4 раза ще на шести постах міста;
    • діоксиду азоту - у 5,2-5,6 рази на вулиці Каунаській, площах Перемоги та Бессарабській; у 4,0-4,6 рази - на Деміївській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Інженера Бородіна та Скляренка; у 2,1-3,9 рази на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки,37 де перевищень не спостерігалось;
    • формальдегіду - у 1,8-2,0 рази – на проспекті Перемоги, площах Деміївській, Перемоги, Бессарабській; у 1,0-1,7 раза - на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки.

    Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 11 по 17 серпня було відібрано та проаналізовано 1640 проб атмосферного повітря.

    Загалом, порівняно з попереднім тижнем, вміст діоксиду азоту, формальдегіду та діоксиду сірки у повітрі міста знизився, вміст інших забруднювальних домішок майже не змінився.

    «Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови, а саме висока температура повітря, слабкий вітер та відсутність опадів, сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери», - додали в обсерваторії.

    Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн. 

    екологія Київ повітря
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