Магія проти вірусів: як брати Томашевські рятували Новий рік у Києві (фото)
За два дні артисти провели шість виступів, які відвідали понад 2 500 глядачів
Упродовж 27 та 28 грудня у столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий» пройшла серія святкових вистав для дітей та дорослих. Програму «Королі магії рятують Новий рік» представили відомі українські ілюзіоністи брати Артур та Дмитро Томашевські (Magic Brothers). Про це повідомляє «Главком».
Цьогорічне шоу, продюсером якого став Михайло Ясинський, поєднало в собі елементи класичної ілюзії, циркового мистецтва та інтерактивного театру. За два дні артисти провели шість виступів, які відвідали понад 2 500 глядачів.
В основі сценарію лежить актуальна для сучасного цифрового світу історія: ілюзіоністи разом зі Святим Миколаєм протистоять антигерою – доктору Вірусу.
За сюжетом, персонаж, який втратив віру в дива, блокує святковий ефір та ховає подарунки.
Розв’язка історії будується на залученні залу – лише завдяки інтерактивній підтримці глядачів героям вдається «перевиховати» лиходія та повернути свято.
Серед найяскравіших моментів шоу – номер із подорожжю в минуле, відгадування думок глядачів і психологічний експеримент «Емпатія», присвячений здатності відчувати одне одного на відстані.
Особливою родзинкою став небезпечний трюк з елементами левітації: героїня шоу здійнялася над сценою, викликавши шквал оплесків і щире захоплення як у дітей, так і в дорослих.
Подію відвідали відомі українці з родинами. Зокрема, серед гостей були помічені телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Світлана Тарабарова, сестри Завальські, акторки Олена Світлицька та Анна Саліванчук, а також Бекір Сулейманов.
Київ новорічний наповнюється особливою атмосферою – концерти, вистави та сімейні розваги створюють безліч можливостей для відпочинку. Якщо ви шукаєте, куди піти в Києві на свята, «Главком» підготував добірку головних подій для планування сімейного дозвілля.
