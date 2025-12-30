Магія проти вірусів: як брати Томашевські рятували Новий рік у Києві (фото)

Українські ілюзіоністи брати Артур та Дмитро Томашевські два дні поспіль рятували Новий рік

За два дні артисти провели шість виступів, які відвідали понад 2 500 глядачів

Упродовж 27 та 28 грудня у столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий» пройшла серія святкових вистав для дітей та дорослих. Програму «Королі магії рятують Новий рік» представили відомі українські ілюзіоністи брати Артур та Дмитро Томашевські (Magic Brothers). Про це повідомляє «Главком».

Доктор Вірус і рятівники Нового року фото: Magic Brothers

Цьогорічне шоу, продюсером якого став Михайло Ясинський, поєднало в собі елементи класичної ілюзії, циркового мистецтва та інтерактивного театру. За два дні артисти провели шість виступів, які відвідали понад 2 500 глядачів.

Рятівники свята брати Томашевські протягом шоу активно залучали глядачів до своєї місії фото: Magic Brothers

В основі сценарію лежить актуальна для сучасного цифрового світу історія: ілюзіоністи разом зі Святим Миколаєм протистоять антигерою – доктору Вірусу.

Лазерне шоу, влаштоване Вірусом фото: Magic Brothers

За сюжетом, персонаж, який втратив віру в дива, блокує святковий ефір та ховає подарунки.

Одна з найменших глядачок отримала подарунок за допомогу рятівникам свята фото: Magic Brothers

Розв’язка історії будується на залученні залу – лише завдяки інтерактивній підтримці глядачів героям вдається «перевиховати» лиходія та повернути свято.

Глядачі з ентузіазмом долучалися до участі у шоу фото: Magic Brothers

Серед найяскравіших моментів шоу – номер із подорожжю в минуле, відгадування думок глядачів і психологічний експеримент «Емпатія», присвячений здатності відчувати одне одного на відстані.

Трюк з елементами левітації фото: Magic Brothers

Особливою родзинкою став небезпечний трюк з елементами левітації: героїня шоу здійнялася над сценою, викликавши шквал оплесків і щире захоплення як у дітей, так і в дорослих.

Атмосфера у залі під час шоу фото: Magic Brothers

Ємоції найменших глядачів шоу фото: Magic Brothers

Свято врятовано фото: Magic Brothers

Подію відвідали відомі українці з родинами. Зокрема, серед гостей були помічені телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Світлана Тарабарова, сестри Завальські, акторки Олена Світлицька та Анна Саліванчук, а також Бекір Сулейманов.

Київ новорічний наповнюється особливою атмосферою – концерти, вистави та сімейні розваги створюють безліч можливостей для відпочинку. Якщо ви шукаєте, куди піти в Києві на свята, «Главком» підготував добірку головних подій для планування сімейного дозвілля.