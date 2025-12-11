Смертельна аварія у Києві: водій BMW загинув, є постраждалі

Водій BMW втратив контроль над авто та врізався в бетонний парапет підземного переходу

10 грудня близько 23:30 у Києві на Набережному шосе 18-річний водій BMW не впорався з керуванням і злетів з дороги. Про це повідомляє Поліція Києва.

Водій не впорався з керуванням, вилетів за межі дороги та врізався у бетонний парапет підземного переходу. Удар був такої сили, що водій загинув на місці. У салоні авто було ще троє пасажирів – усіх з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

