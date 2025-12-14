Київ та область накрив сніг (фото)

Станом на 9:30 ранку у столиці продовжує йти дрібний сніг

Вранці 14 грудня вулиці Києва та області вперше за сезон вкрилися снігом. Про це повідомляє «Главком».

Засніжило як саму столицю, так і область. Станом на 9:30 ранку продовжує йти дрібний сніг.

Бровари засніжило фото: glavcom.ua

За прогнозом синоптиків, у Київській області та столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується помірний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Уночі у більшості західних, північних областях ішов невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в Україні, крім східних областей, будуть помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами. «Главком» публікував актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.