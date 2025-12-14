Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ та область накрив сніг (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Київ та область накрив сніг (фото)
Дитячий майданчик у Києві вкрило снігом
фото: glavcom.ua

Станом на 9:30 ранку у столиці продовжує йти дрібний сніг

Вранці 14 грудня вулиці Києва та області вперше за сезон вкрилися снігом. Про це повідомляє «Главком».

Засніжило як саму столицю, так і область. Станом на 9:30 ранку продовжує йти дрібний сніг. 

Бровари засніжило
Бровари засніжило
фото: glavcom.ua

За прогнозом синоптиків, у Київській області та столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується помірний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Уночі у більшості західних, північних областях ішов невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в Україні, крім східних областей, будуть помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами. «Главком» публікував актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Читайте також:

Теги: Київ снігопад зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок масованого російського обстрілу Києва постраждало понад 30 людей
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
14 листопада, 12:56
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
18 листопада, 00:04
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Вчора, 22:23
Вестибюль №3 має вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні
Станція «Хрещатик» працює повністю: вестибюль №3 відновив рух на годину раніше
21 листопада, 10:17
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
25 листопада, 16:07
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 29-30 листопада
28 листопада, 14:02
За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення
П'яний пасажир, погрожуючи розправою, пограбував таксиста у Києві: зловмисника затримано
28 листопада, 09:12
Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської
Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)
28 листопада, 14:21
За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
29 листопада, 19:39

Новини

Київ та область накрив сніг (фото)
Київ та область накрив сніг (фото)
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua