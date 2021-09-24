У Києві закрився один із найстаріших торговельних центрів

ТЦ «Макрос» був відкритий у 2004 році

На місці ТЦ «Макрос» з’явиться бізнес-центр

В Оболонському районі Києва, поблизу станції метро «Почайна», закрився торговельний центр «Макрос». Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Життя Оболонського району та Мінського масиву».

«Макрос» був одним із перших ТЦ в Оболонському районі (відкрився у 2004 році).

В основному у ТЦ «Макрос» були стокові магазини або недорогі брендові магазини, але, ймовірно, застарілий формат не зміг витримати конкуренцію.

Як пише Retailers, ТЦ «Макрос» закрився ще взимку цього року на реконструкцію. Проте, робота торговельного центру вже не відновиться, оскільки в будівлі буде бізнес-центр.

«Макрос» знаходиться на проспекті Степана Бандери, 16Б на місці недобудованих цехів, які призначалися для випуску продукції оборонного призначення.

Цехи викупила компанія «Грандпромінвест АГ» за $2,4 млн і створила торговельний площею 12 тис. кв. м.

Орендарем земельної ділянки площею 1,7 га, де розташований ТЦ «Макрос», є компанія «Грандпромінвест АГ», бенефіціарними власниками якої вказані Геннадій та Адріан Зелінські.

Нагадаємо, у Києві на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» будують торговий центр за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

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