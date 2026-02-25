Забудовник зносить найстарішу садибу на Лівому березі Києва? Що кажуть активісти та влада

Садиба на Завальній дивом збереглася до наших днів і є рідкісним зразком лівобережної дерев’яної архітектури

Селище Оскорки на Лівому березі Києва було засноване близько 1799 року

На Лівому березі столиці опинилася під загрозою знищення унікальна історична споруда – дерев’яна садиба на вулиці Завальній, 2б. Про початок демонтажних робіт на об’єкті повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов, зазначивши, що забудовник планує звести на цьому місці 24-поверховий офісно-житловий комплекс із дворівневим підземним паркінгом. Столична влада запевняє – жодних дозволів на будівництво в межах історичного ландшафту не видавалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дмитра Перова та повідомлення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За словами активіста, цей будинок є останнім свідком автентичної забудови колишнього селища Осокорки, яке було засноване ще близько 1799 року. Згідно з історичними даними перепису 1859 року, поселення налічувало 739 мешканців та мало власну дерев’яну церкву Іоанна Богослова, яку зруйнували у проміжку між 1932 та 1935 роками.

Садиба на Завальній дивом збереглася до наших днів і є рідкісним зразком лівобережної дерев’яної архітектури з характерним різьбленим декором. Її лиштви прикрашені флористичними та тваринними мотивами, що притаманні народному зодчеству північної Полтавщини та південної Чернігівщини.

Дмитро Перов наголошує, що згідно з Генеральним планом Києва ця ділянка належить до території індивідуальної садибної забудови та розташована в межах пам’ятки історії та ландшафту «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро». Будівництво висоток тут заборонено законом, проте наявність важкої техніки на майданчику свідчить про спробу реалізації проєкту архітектора Миколи Віхарєва, представленого наприкінці 2025 року. Активіст зауважив, що цей малоповерховий район, який добре видно з вікон метро на перегоні між станціями «Видубичі» та «Славутич», тривалий час залишався захищеним саме завдяки статусу охоронної зони.

У відповідь на суспільний резонанс Департамент охорони культурної спадщини КМДА оприлюднив офіційну заяву, у якій назвав інформацію про погодження будівництва недостовірною. У Департаменті пояснили, що на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту від 18 грудня 2025 року та 12 лютого 2026 року серед іншого, розглядалась Оцінка впливу проєкту «Реконструкція житлового будинку під багатофункціональний комплекс з об’єктами громадського та соціально-побутового призначення з підземним паркінгом за адресою: м. Київ Дарницький район, вул. Завальна, 2-Д» на зону охоронюваного ландшафту.

У заяві уточнюється, що на першому засіданні Консультативна рада рекомендувала доповнити дослідження точками візуального сприйняття об’єкту, а на другому схвалила доопрацьовані матеріали.

У Департаменті наголосили, що ніякий проєкт будівництва або реконструкції на засіданнях Консультативної ради не розглядався і не схвалювався, дозволів чи інших документів дозвільного характеру Департамент не надавав.

«Тому інформація щодо погодження проєкту є недостовірною, оскільки жодної проєктної документації на погодження через систему ЄДЕССБ не надходило», – пояснили у відомстві. У Департаменті підкреслили, що надання дозволів на будівництво перебуває поза межами їхньої компетенції.

