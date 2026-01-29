Головна Київ Новини
Завод Шульца остаточно визнано пам’яткою: власник програв суд у справі про охоронний статус

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пивоварний завод Карла Шульца – історичний промисловий комплекс у Голосіївському районі Києва
Пивоварня Карла Шульца є однією з найстаріших броварень міста

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України залишив без задоволення касаційну скаргу у справі щодо пивоварного заводу Карла Шульца за адресою Голосіївський проспект, 8. Суд також підтвердив правомірність рішення про внесення комплексу будівель заводу до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що у вересні 2023 року Департамент надав пивоварному заводу Карла Шульца статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, який забезпечує йому правовий захист. Власник будівель оскаржував це рішення в суді, вважаючи, що охоронний статус обмежує можливості користування майном. Суд першої інстанції став на бік позивача, однак апеляційний адміністративний суд скасував це рішення та відновив охоронний статус об’єкта.

Через це справу розглянув Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, який підтвердив законність внесення комплексу будівель до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. 

Суд підтвердив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА діяв у межах законодавства України, таким чином, обʼєкт не може бути знищений або радикально перебудований.

Пивоварний завод Карла Шульца – історичний промисловий комплекс у Голосіївському районі Києва. Завод заснував німець Йоган-Генріх Шульц у 1860 році й передав своєму сину Карлу, будівля розташована на Голосіївському проспекті, 8. Вона є однією з найстаріших броварень міста, а також прикладом промислової архітектури Києва.

Комплекс є цінним зразком індустріальної архітектури так званого «цегляного стилю» та важливою частиною історичної забудови місцевості Деміївка. Будівлі значною мірою зберегли автентичні конструкції, просторову композицію та елементи архітектурного оздоблення. 

Нагадаємо, у Департаменті охорони культурної спадщини наголошують, що жодних планів щодо радикальної перебудови житлового будинку 1846 року на Андріївському узвозі, 13-Б чи передачі землі під забудову не існує.  Ця заява пролунала після того,  як у мережі поширилася інформація про можливу забудову ділянки. У департаменті стверджують, що ця старовинна будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, а її охоронний статус залишається незмінним. Як повідомили у ДОКС, об’єкт перебуває на балансі комунального підприємства «Київський науково-методичний центр» і був переданий у користування через відкриту та законну процедуру – торги у системі «Prozorro».

