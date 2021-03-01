Забудовнику відмовили в дозволі на будівництво під київським скляним мостом

Раніше місто збиралося судитися із забудовником Центрального парку у Веховному суді

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ще 23 лютого відмовив ТОВ «Етрекс» у видачі дозволу на будівництво розважального центру в Центральному парку культури і відпочинку. Про це повідомляє «Будпортал» з посиланням на дані Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Підставами для відмови стала невідповідність об'єкта вимогам будівельних норм і неподання ряду необхідних документів. Зокрема, в заявці не було інформації про узгодження проєктної документації уповноваженим органом охорони культурної спадщини, а також проєктної документації на будівництво.

Крім того, замовник будівництва не надав в ДАБК інформацію про внесення проєктної документації до містобудівного кадастру, а також ряд інших документів. Містобудівні дані і обмеження на це будівництво було видано «Етрекс» в березні 2013 року. У серпні 2018 року фірма отримала експертний звіт за цим проєктом, що передбачає зведення двоповерхової будівлі площею 530 кв м.

Будівництво планувалося безпосередньо під мостом. Фото: Будпортал

Будівництво заплановано на ділянці площею 0,9 га. Поруч в оренді ТОВ «Етрекс» ще дві ділянки площею 0,22 га і 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 і 6. Ці ділянки фірма отримала в оренду в 2003-2004 роках під будівництво адміністративної будівлі, готелю та розважального комплексу. Термін оренди закінчується в 2028-2029 роках.

Відзначимо, що поряд з 0,76 га «Етрекс» ще 0,75 га (0,14 га і 0,61 га по вул. Володимирський узвіз, 4) знаходиться в оренді пов'язаної компанії - ПАТ «Будівельні технології». При цьому на одній з ділянок, який орендує ПрАТ «Будівельні технології», стоять опори пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз.

Як повідомлялося, в минулому році «Етрекс» через суд зобов'язав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати йому містобудівні умови і обмеження для проєктування готельного комплексу з громадськими приміщеннями на ділянці 0,45 га на Володимирському узвозі, 6.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не дозволить звести готельний комплекс на Володимирському узвозі і буде оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду в Верховному Суді України.