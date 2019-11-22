  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві новий випадок захворювання на дифтерію

    • Розсилка
    У Києві новий випадок захворювання на дифтерію

    На дифтерію захворіла дитина

    У четвер, 21 листопада, у Києві був зафіксований черговий випадок захворювання на дифтерію.

    З цим діагнозом до лікарні потрапила 15-річна дитина. Про це стало відомо «Главкому» зі своїх джерел.

    Дитина госпіталізована в дитячу інфекційну лікарню. Медики оцінюють її стан як нетяжкий.

    Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано два випадки захворювання на дифтерію. Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва. Другий випадок дифтерії у Києві - це у жінки, мешканки Дніпровського району.

    28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні було доставлено чоловіка.

    29 жовтня у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на дифтерію: у 9-річного хлопчика та чоловіка, якому близько 30-ти років.

    Повідомлялося, що у столиці із восьми доз сироватки від дифтерії залишилось п’ять флаконів.

    Згодом в Україну було поставлено 200 ампул сироватки від дифтерії, яку застосовують за підтвердження випадків захворювання.

    здоров'я Київ діти лікарня хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ