У Києві новий випадок захворювання на дифтерію



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На дифтерію захворіла дитина

У четвер, 21 листопада, у Києві був зафіксований черговий випадок захворювання на дифтерію.

З цим діагнозом до лікарні потрапила 15-річна дитина. Про це стало відомо «Главкому» зі своїх джерел.

Дитина госпіталізована в дитячу інфекційну лікарню. Медики оцінюють її стан як нетяжкий.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано два випадки захворювання на дифтерію. Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва. Другий випадок дифтерії у Києві - це у жінки, мешканки Дніпровського району.

28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні було доставлено чоловіка.

29 жовтня у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на дифтерію: у 9-річного хлопчика та чоловіка, якому близько 30-ти років.

Повідомлялося, що у столиці із восьми доз сироватки від дифтерії залишилось п’ять флаконів.

Згодом в Україну було поставлено 200 ампул сироватки від дифтерії, яку застосовують за підтвердження випадків захворювання.