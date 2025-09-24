Головна Київ Новини
Захоплення земель на Жуковому острові: підозру отримав один з учасників схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Захоплення земель на Жуковому острові: підозру отримав один з учасників схеми
Земельна ділянка на Жуковому острові, якою хотіли заволодіти, має площу 11 га та орієнтовну вартість понад 40 млн грн
Слідчі проокуратури встановили, що до схеми заволодіння землею було залучено кілька підприємств

Столичні прокурори повідомили про підозру 46-річному ексголові товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та зареєструвало на них неіснуючу нерухомість. 10% акцій у цьому товаристві належить Київській міській раді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчі проокуратури встановили, що до схеми заволодіння землею було залучено кілька підприємств.

«Перше підприємство, що займалося намивом піску, просило Київраду відвести їм земельну ділянку під обслуговування будівлі незначної площі, тож їм відмовили. Надалі, щоб збільшити свої шанси на виділення землі, це товариство, зареєструвало за собою право власності на неіснуючі будівлі (склади піску) на землях острова. Після цього вигадану «нерухомість» продають іншій фірмі», – повідомили у прокуратурі.

Дії екскерівника підприємства, яке зареєструвало за собою «нерухомість», а далі продало її, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме як сприяння шляхом обману та підробки офіційних документів набуттю товариством права отримати у власність або користування землю для обслуговування житлових будинків чи споруд.

Раніше підозру у шахрайстві та підробці документів отримала керівниця підприємства, яке придбало ці склади піску, що існували лише на папері, та почала будівництво нерухомості, з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою. Земельна ділянка на Жуковому острові, якою хотіли заволодіти, має площу 11 га та орієнтовну вартість понад 40 млн грн.

Ландшафтний заказник «Острів Жуків» площею понад 1,6 тис. га був створений ще у 1999 році для збереження унікальних представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій столиці, важлива для збереження біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та рекреаційного розвитку Києва.

Нагадаємо, прокуратура через суд вимагає зобов’язати Київську міську раду та її виконавчі органи встановити межі ландшафтного заказника «Острів Жуків», позначити територію державними інформаційними та охоронними знаками і внести відповідні дані до Державного земельного кадастру. 

 

