Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві

У квартирі відбувався ремонт, тому під час обстрілу ніхто не постраждав

Сьогодні, 31 липня 2025 року, під час чергової масованої атаки на Київ, російська ракета була збита просто над будинком, де розташована перша київська квартира українського політтехнолога та публіциста, нині офіцера 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тараса Березовця. Про це він повідомив у своїх соцмережах, інформує «Главком».

«Раніше там жили мої батьки, потім друзі, а нещодавно там розпочали невеликий ремонт, і тому друзі з неї виїхали», – написав Березовець.

Уламки скла на обідньому столі фото: Тарас Березоіець/Facebook

Робочі поверхні у кухні засипані битим склом фото: Тарас Березоіець/Facebook

Внаслідок збиття ракети, у квартирі Березовця, а також у сусідніх будинках, повибивало вікна, двері, потрощило меблі та техніку. На щастя, від уламків ніхто не загинув, однак є потерпілі внаслідок порізів уламками скла та вибухової хвилі.

Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі фото: Тарас Березоіець/Facebook

Березовець емоційно відреагував на подію, зазначивши, що російські окупанти вже відібрали у його родини житло в Криму, а тепер пошкодили й київську квартиру.

«Але найбільше мені шкода моєї старої кавомашини. Це я вам, виродкам, не подарую. За все буде розплата. А за кримські квартири вам взагалі гайки будуть», – підсумував він.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.