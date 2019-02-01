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    «Замінування» лікарні на Оболоні: поліція розшукує жінку

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    Повідомлення про мінування лікарні №8 надійшло до поліції о 9-й ранку 1 лютого - «Замінування» лікарні на Оболоні: поліція розшукує жінку
    Повідомлення про мінування лікарні №8 надійшло до поліції о 9-й ранку 1 лютого
    Фото: Нацполіція

    Під час перевірки будівлі лікарні жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено

    Правоохоронці завершили перевірку клінічної лікарні №8 на вул. Кондратюка в Оболоноському районі Києва та прилеглої до неї території, жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Лікарня працює у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Розпочато кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 Кримінального кодексу України). За вчинення такого правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення жінки, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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    «Замінування» лікарні на Оболоні: поліція розшукує жінку
    «Замінування» лікарні на Оболоні: поліція розшукує жінку

    Нагадаємо, повідомлення про мінування лікарні надійшло до поліції о 9:00.

    Після надходження анонімного повідомлення про мінування з будівлі лікарні було евакуйовано понад тисячу осіб.

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