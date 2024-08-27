Жадан написав вірш для реклами McDonald’s за рекордний гонорар (відео)

Отриманий гонорар у розмірі 1 млн грн поет вирішив передати на благодійність

Український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан написав вірша для рекламного ролика McDonald’s. Ролик був випущений до Дня Незалежності України, за нього автор отримав свій рекордний гонорар у мільйон гривень. Про це Жадан повідомив у Facebook.

Сергій Жадан наголосив, що вірш не про продукти McDonald’s, а про «пам'ять, любов та ніжність». Поет також написав, що не сприймає це як комерційним проєкт, для нього це радше можливість зробити добру справу. «Одне слово, коли до мене звернулися з МакДональдз і попросили написати їм вірш до рекламного ролика, відразу погодився. Зрозуміло, що у вірші немає бургерів і картоплі фрі, але є смачний пиріг) А ще є пам’ять, любов і ніжність. Бо пам‘ять, це дуже часто саме про любов і ніжність.

Приємно бачити, що багатьом це відео сподобалось. Оскільки це справді трішки більше, аніж про рекламу», – зазначив Жадан.

Отриманий гонорар у розмірі 1 млн грн поет вирішив передати на благодійність. Наразі точне призначення благодійних коштів не уточнюється, але Жадан запевнив, що вони підуть на «дійсно необхідні і важливі ініціативи». «Відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проєкт, а допомагати нині є кому. Тож із радістю передаю цю суму – 1 000 000 гривень – (найбільший, між іншим (поки що) гонорар у своєму житті) в добрі руки на хороші справи)», – написав Жадан.

Ресторани McDonald’s у рідному для Жадана Харкові зараз зачинені через безпекові причини, що робить відкриті заклади в Полтаві та Дніпрі символом «відносно безпечного тилу» . Митець висловив особливу прихильність до цих місць, адже вони нагадують про звичне життя та його щоденні клопоти.

Раніше повідомлялося, що український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан вступив до лав бригади Національної гвардії України «Хартія». У червні письменник проходив військовий вишкіл.