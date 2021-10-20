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    Запис на вакцинацію через Helsi. Відомий журналіст розповів про проблеми системи (відео)

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    У центрі вакцинації в ТЦ &laquo;Аркадія&raquo; люди кілька годин стоять у черзі - Запис на вакцинацію через Helsi. Відомий журналіст розповів про проблеми системи (відео)
    У центрі вакцинації в ТЦ «Аркадія» люди кілька годин стоять у черзі
    Фото: скріншот із відео

    Журналіст заявляє про неналежну організацію процесу вакцинації

    У системі Helsi спостерігаються проблеми із записом охочих на вакцинацію від коронавірус. Про це розповів відомий журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

    Він записався через Helsi на щеплення у центрі вакцинації в ТЦ «Аркадія» на 15:15 20 жовтня. Проте виявилося, що на цей самий час записано кілька людей теж через Helsi.

    «А в черзі стоять люди з 11 години», – повідомив Кутєпов.

    На його думку, «вакцинація провалена не тільки через упоротих антиваксів», а й через неналежну організацію процесу вакцинації, зокрема через збої в роботі системи Helsi.

    Як повідомлялося, пункти щеплення від Covid-19 працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва.

    У Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.

    Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Києві погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі «червоної зони». Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація.


    Теги: Київ щеплення вакцинація коронавірус
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    Запис на вакцинацію через Helsi. Відомий журналіст розповів про проблеми системи (відео)