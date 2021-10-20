Запис на вакцинацію через Helsi. Відомий журналіст розповів про проблеми системи (відео)

У центрі вакцинації в ТЦ «Аркадія» люди кілька годин стоять у черзі

Журналіст заявляє про неналежну організацію процесу вакцинації

У системі Helsi спостерігаються проблеми із записом охочих на вакцинацію від коронавірус. Про це розповів відомий журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

Він записався через Helsi на щеплення у центрі вакцинації в ТЦ «Аркадія» на 15:15 20 жовтня. Проте виявилося, що на цей самий час записано кілька людей теж через Helsi.

«А в черзі стоять люди з 11 години», – повідомив Кутєпов.

На його думку, «вакцинація провалена не тільки через упоротих антиваксів», а й через неналежну організацію процесу вакцинації, зокрема через збої в роботі системи Helsi.

Як повідомлялося, пункти щеплення від Covid-19 працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва.

У Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Києві погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі «червоної зони». Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація.



