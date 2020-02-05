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    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино

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    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино
    Фото: Нацполіція

    У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів

    Кіберполіція провела обшуки в офісі столичної компанії, яка організували діяльність онлайн-казино на ринках України, Європи, Австралії та США, місячний прибуток компанії оцінюється в 1 мільйон доларів.

    Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

    Правоохоронці встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ.

    В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців. 

    У січні співробітники кіберполіції зафіксували факт надання послуг казино, а також списання коштів з рахунків  для участі в іграх. 

    Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. 

    Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

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    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино
    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино
    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино
    Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино

    Спеціалістам кіберполіції, у ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо. 

    Наразі встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом). Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності. 

    Київ розслідування поліція кібербезпека онлайн-казино
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