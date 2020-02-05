Заробляли мільйон доларів у місяць: правоохоронці викрили онлайн-казино



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Фото: Нацполіція

У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів

Кіберполіція провела обшуки в офісі столичної компанії, яка організували діяльність онлайн-казино на ринках України, Європи, Австралії та США, місячний прибуток компанії оцінюється в 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ.

В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.

У січні співробітники кіберполіції зафіксували факт надання послуг казино, а також списання коштів з рахунків для участі в іграх.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино.

Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Спеціалістам кіберполіції, у ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо.

Наразі встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом). Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.