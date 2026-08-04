Київщина перевірила готовність мобільного зв’язку до блекаутів: що показало тестування

Маштабне тестування провели оператори Vodafone, lifecell і Київстар спільно з районними державними адміністраціями та громадами

На Київщині провели перевірку готовності мобільних операторів зв'язку та громад до роботи під час можливих тривалих вимкнень електроенергії внаслідок російських атак. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує «Главком».

Маштабне тестування спільно провели оператори Vodafone, lifecell і Київстар з районними державними адміністраціями та громадами.

«Громади Київщини вже отримали від мобільних операторів 1196 генераторів для резервного живлення базових станцій. Тому під час тестування перевіряли не лише техніку, а й швидкість та злагодженість спільних дій усіх учасників», – йдеться у повідомленні КОВА.

Громади отримували навчальні завдання через обласну систему реагування. Мобільні групи виїжджали до визначених базових станцій, перевіряли доступ до них, стан генераторів і можливість підключення резервного живлення. Результати та виявлені проблеми фіксували в системі.

У тестуванні взяли участь усі 69 громад Київщини. Успішно впоралися із перевіркою мобільні бригади 55 громад. Ще у 14 – виявили проблеми з під'їздом до об'єктів, доступом до базових станцій або підключенням обладнання.

«Загалом результатами тестування ми задоволені. Найважливіше, що воно дало змогу чесно оцінити реальний стан готовності та визначити питання, які потрібно доопрацювати на кожному рівні... Обласна адміністрація має вдосконалити систему реагування, РДА – посилити контроль, оператори – вирішити питання підключення та доступу до базових станцій, а громади – забезпечити готовність генераторів та автомобілів», – зазначив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Максим Столярчук.

За його словами, після роботи над усуненням недоліків тестування проведуть повторно.

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