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На Обухівщині через нетверезого тракториста загинула шестирічна дівчинка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Обухівщині через нетверезого тракториста загинула шестирічна дівчинка
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю
фото: Національна поліція України

Від отриманих травм дитина загинула на місці пригоди

На Обухівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула шестирічна дитина. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

Трагедія сталася 3 серпня близько 10:28 у селі Землянка Кагарлицької територіальної громади. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.

Від отриманих травм дитина загинула на місці пригоди.

Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю.

22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку
22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали керманича в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, в якій загинула малолітня дитина. Аварія сталася сьогодні, 3 серпня, в одному з сіл Біляївської громади. 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

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Теги: ДТП смерть Київщина дитина

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