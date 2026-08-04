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У Деснянському районі жінка через ревнощі намагалася спалити квартиру сусідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі жінка через ревнощі намагалася спалити квартиру сусідки
Правоохоронці за лічені хвилини встановили, що до підпалу причетна 49-річна киянка
фото: Національна поліція України

Жінка підпалила двері сусідки і повернулася до своєї квартири поверхом вище

У Деснянському районі столиці поліцейські затримали 49-річну киянку, яка через ревнощі намагалася підпалити квартиру своєї сусідки. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».

До правоохоронців звернулася 39-річна мешканка багатоповерхівки із повідомленням про займання вхідних дверей її помешкання. На місце події оперативно прибули рятувальники та слідчо-оперативна група. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Пошкоджені внаслідок підпалу двері постраждалої
Пошкоджені внаслідок підпалу двері постраждалої
фото: Національна поліція України

Співробітники карного розшуку за лічені хвилини розшукали та затримали причетну до підпалу жіночку. З’ясувалося, що зловмисниця приревнувала сусідку до спільного знайомого та прийшла «з’ясувати стосунки». Коли ж потерпіла відмовилася відчиняти двері, підозрювана підпалила їх і спокійно повернулася до своєї квартири поверхом вище.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у Києві взяли під варту 41-річну жінку, яка впродовж місяця двічі влаштовувала підпали у житлових будинках на Оболоні. Жертвами помсти стали її знайомі, з якими у фігурантки виникали конфлікти.

Теги: пожежа Київ рятувальники

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