У Деснянському районі жінка через ревнощі намагалася спалити квартиру сусідки
Жінка підпалила двері сусідки і повернулася до своєї квартири поверхом вище
У Деснянському районі столиці поліцейські затримали 49-річну киянку, яка через ревнощі намагалася підпалити квартиру своєї сусідки. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».
До правоохоронців звернулася 39-річна мешканка багатоповерхівки із повідомленням про займання вхідних дверей її помешкання. На місце події оперативно прибули рятувальники та слідчо-оперативна група. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Співробітники карного розшуку за лічені хвилини розшукали та затримали причетну до підпалу жіночку. З’ясувалося, що зловмисниця приревнувала сусідку до спільного знайомого та прийшла «з’ясувати стосунки». Коли ж потерпіла відмовилася відчиняти двері, підозрювана підпалила їх і спокійно повернулася до своєї квартири поверхом вище.
Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Нагадаємо, у Києві взяли під варту 41-річну жінку, яка впродовж місяця двічі влаштовувала підпали у житлових будинках на Оболоні. Жертвами помсти стали її знайомі, з якими у фігурантки виникали конфлікти.
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