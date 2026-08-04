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Спека у Києві. Де у Солом’янському районі працюють охолоджувальні рамки-розпилювачі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спека у Києві. Де у Солом’янському районі працюють охолоджувальні рамки-розпилювачі
У Києві працює 30 спеціальних рамок-розпилювачів води
фото: Солом’янське комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень.

У Солом’янському районі освіжаючі рамки можна знайти на чотирьох популярних локаціях

Цього року для комфорту киян та гостей столиці у різних районах міста встановили понад 30 спеціальних рамок-розпилювачів води, які допомагають легше переносити спекотну погоду. Про це повідомляє Солом’янське комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень, інформує «Главком».

Зокрема, у Солом’янському районі освіжаючі рамки вже працюють на чотирьох популярних локаціях:

  • парк «Відрадний»;
  • парк «Орлятко»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • сквер Спортсменів-захисників України.
У парках і скверах столиці працюють охолоджуючі рамки-розпилювачі. Діти радіють такій розвазі
У парках і скверах столиці працюють охолоджуючі рамки-розпилювачі. Діти радіють такій розвазі
фото: Солом’янське комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень

Комунальники закликають містян бути уважними до свого здоров’я у спекотні дні: пити достатньо води, за можливості відпочивати у затінку та уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найгарячіші години доби.

Раніше «Главком» писав, де ще можна знайти рамки-розпилювачі води у Києві.

До слова, у спекотні літні дні соцмережі рясніють фотографіями домашніх термометрів із «пекельними» позначками +40°С і вище. Водночас офіційні прогнози погоди дають значно скромніші цифри. Чому виникає така різниця та кому насправді вірити? Розгадку цього феномена пояснили фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

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Теги: Київ спека

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