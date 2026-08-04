Спека у Києві. Де у Солом’янському районі працюють охолоджувальні рамки-розпилювачі

У Солом’янському районі освіжаючі рамки можна знайти на чотирьох популярних локаціях

Цього року для комфорту киян та гостей столиці у різних районах міста встановили понад 30 спеціальних рамок-розпилювачів води, які допомагають легше переносити спекотну погоду. Про це повідомляє Солом’янське комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень, інформує «Главком».

Зокрема, у Солом’янському районі освіжаючі рамки вже працюють на чотирьох популярних локаціях:

парк «Відрадний»;

парк «Орлятко»;

парк імені Миколи Зерова;

сквер Спортсменів-захисників України.

У парках і скверах столиці працюють охолоджуючі рамки-розпилювачі. Діти радіють такій розвазі фото: Солом’янське комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень

Комунальники закликають містян бути уважними до свого здоров’я у спекотні дні: пити достатньо води, за можливості відпочивати у затінку та уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найгарячіші години доби.

Раніше «Главком» писав, де ще можна знайти рамки-розпилювачі води у Києві.

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