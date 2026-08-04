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На Співоче поле повертається виставка квітів. Що чекає на гостей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Співоче поле повертається виставка квітів. Що чекає на гостей
Виставка «Муркотлива Україна» триватиме протягом місяця
фото надане організаторами

На відвідувачів чекають десятки тисяч квітів, тематичні фотозони та інсталяції

До Дня Незалежності України у столиці відкриється масштабна квіткова виставка під назвою «Муркотлива Україна». Вона розпочне роботу 21 серпня на Співочому полі. Про це повідомляють організатори заходу, інформує «Главком».

Після річної перерви локація відновлює традицію квіткових експозицій. Цьогорічний проєкт поєднає сучасні інтерактивні елементи з рефлексією на події сьогодення. На відвідувачів чекають десятки тисяч квітів, тематичні фотозони та такі інсталяції, як «Вартові життя», «Квіткове укриття», «Котик-козак» та інші.

«Після річної паузи ми продовжуємо улюблену квіткову традицію. Але цього разу виставка стане ще більш сучасною, інтерактивною та водночас відображатиме реалії сьогодення», – зазначив організатор виставки та засновник компанії Unipark Денис Погорєлко.

Експозиція триватиме протягом місяця – з 21 серпня до 20 вересня.

Інформація для відвідувачів:

  • Місце проведення: парк Співоче (вул. Лаврська, 31).
  • Коли: з 21 серпня до 20 вересня.
  • Вартість квитків: дорослий (від 12 років) – 350 грн; дитячий (від 3 до 12 років) – 250 грн; дітям до трьох років – безкоштовно.
  • Пільги: вхід безкоштовний для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи. Для пенсіонерів безоплатний вхід діє щопонеділка.
Після річної перерви на Співочому полі відновлено традицію квіткових експозицій
Після річної перерви на Співочому полі відновлено традицію квіткових експозицій
фото: надане організаторами

Квитки можна придбати в касах парку Співоче або на офіційному сайті проєкту. Деталі заходу публікують на сторінках події в Instagram та Facebook

Нагадаємо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом до відтворення скульптурного водограю «Слоненя» в Хрещатому парку в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Скульптурний водограй «Слоненя» був зведений в Хрещатому парку у Києві у період між 1936 та 1939 роками. Автором виступив український скульптор Сергій Фролов, це була його дипломна робота. У другій половині 1960-х років замість бетонного «Слоненяти» був встановлений водограй «Лотос», який згодом теж був демонтований під час будівництва монумента «Возз’єднання України з Росією».

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Теги: Київ Україна виставка

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