У Києві липень став одним із найсухіших за всю історію спостережень

Найспекотніше було 2 липня, коли стовпчики термометрів піднялися до +31,9 °С

Липень виявився скупим на дощі

Середньомісячна температура повітря у липні в столиці склала +20,8 °С, що на 0,5 °С нижче за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, інформує «Главком».

За спостереженнями метеорологів, найхолоднішим днем місяця стало 9 липня – під ранок температура знизилася до +11,4 °С. Найвищу температуру зафіксували 2 липня, коли стовпчики термометрів піднялися до +31,9 °С.

З температурними аномаліями та дефіцитом опадів: метеорологи підбили підсумки липня у Києві фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Окрім того, липень виявився скупим на дощі. На проспекті Науки випало лише 28 мм опадів, що становить 41% від місячної норми. Завдяки цьому цьогорічний липень посів десяте місце у рейтингу найсухіших за весь час метеорологічних спостережень у столиці.

Нагадаємо, у неділю, 2 серпня, на Метеорологічній станції Пісківка зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Вдень стовпчики термометрів піднялися до +35,7°С. За даними метеорологів, попередній рекорд для цього дня утримувався з 2017 року – тоді повітря в Пісківці прогрілося до +35,5°С.