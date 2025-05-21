Головна Київ Новини
search button user button menu button

Засновник Москви, ймовірно, похований в одному з храмів Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Засновник Москви, ймовірно, похований в одному з храмів Києва
Церква Спаса на Берестові
Фото: Вечірній Київ

Юрій Долгорукий може бути похований на території Києво-Печерської лаври

Історичні свідчення вказують, що в одному з найдавніших храмів України – церкві Спаса на Берестові (складова комплексу Києво-Печерської лаври) або поряд був похований син Володимира Мономаха Юрій Долгорукий, який був засновником Москви. Про це розповів генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«Це одна з найвидатніших пам’яток XII століття. Вона була князівською церквою, усипальницею Мономаховичів», – каже Остапенко про церкву.

Юрій Долгорукий, якого вважають засновником Москви, – у 1150-х роках був київським князем. Його поховання в Києві символічно суперечить імперським російським наративам – адже пов’язує «початок Москви» саме з українською землею. У 1990-х роках московська влада навіть намагалася отримати контроль над цією частиною Лаври. Було звернення від московської мерії з проханням передати територію храму Росії. 

Остапенко розповів, що храм багато років досліджували археологи. У ХХ столітті вони активно шукали могилу Долгорукого, однак поки що безрезультатно. Наразі знайдено понад 700 поховань – здебільшого місцевих жителів. Утім, значна частина території досі не досліджена повністю. Всі виявлені останки зберігаються в Україні.

Нагадаємо, у 2021 році російський диктатор Володимир Путін написав статтю, у якій заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Зеленський тоді йому відповів, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи – Київської Русі, і «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не слід зазіхати» на її спадщину, а також «намагатися якось довести свою причетність до подій, які відбувалися далеко від них.

Президент порадив Путіну прогулятися Києвом до історичних об'єктів християнства, яких чимало в столиці. На території одного з них, сказав Зеленський, похований син Володимира Мономаха і праправнук князя Володимира – Юрій Долгорукий – «великий князь Київський, засновник Москви».

Читайте також:

Теги: росія Русь Україна Києво-Печерська лавра поховання Москва лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій
Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій
9 березня, 09:25
Перша служба відбулася за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил ЗСУ та військових
У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)
16 серпня, 2024, 17:27
Знайдені у Лаврі церковні календарі
У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ
18 серпня, 2024, 20:28
Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є памʼяткою архітектури місцевого значення
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
16 жовтня, 2024, 20:31
Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують оглянути стан верхніх частин іконостаса
Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)
15 сiчня, 12:24
Про те, що хрест нахилився, було відомо декілька років тому
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
8 березня, 22:30
Міністерство культури та стратегічних комунікацій супроводжує процес повернення будівлі національному заповіднику «Києво-Печерська лавра»
Будівлю на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі
27 лютого, 19:39
Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році
Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
15 квiтня, 16:13
Образ святого Юрія Переможця був створений у стилі українського бароко XVIII століття
У Києво-Печерській лаврі освячено особливу військову ікону
28 квiтня, 09:54

Новини

Засновник Москви, ймовірно, похований в одному з храмів Києва
Засновник Москви, ймовірно, похований в одному з храмів Києва
Санлікар Києва повідомив ймовірну причину спалаху гепатиту А
Санлікар Києва повідомив ймовірну причину спалаху гепатиту А
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
Черешня за тисячу. Столичний супермаркет шокує цінами на фрукти
Черешня за тисячу. Столичний супермаркет шокує цінами на фрукти
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
85K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
70K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
17K
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність
14K
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua