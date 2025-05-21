Юрій Долгорукий може бути похований на території Києво-Печерської лаври

Історичні свідчення вказують, що в одному з найдавніших храмів України – церкві Спаса на Берестові (складова комплексу Києво-Печерської лаври) або поряд був похований син Володимира Мономаха Юрій Долгорукий, який був засновником Москви. Про це розповів генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«Це одна з найвидатніших пам’яток XII століття. Вона була князівською церквою, усипальницею Мономаховичів», – каже Остапенко про церкву.

Юрій Долгорукий, якого вважають засновником Москви, – у 1150-х роках був київським князем. Його поховання в Києві символічно суперечить імперським російським наративам – адже пов’язує «початок Москви» саме з українською землею. У 1990-х роках московська влада навіть намагалася отримати контроль над цією частиною Лаври. Було звернення від московської мерії з проханням передати територію храму Росії.

Остапенко розповів, що храм багато років досліджували археологи. У ХХ столітті вони активно шукали могилу Долгорукого, однак поки що безрезультатно. Наразі знайдено понад 700 поховань – здебільшого місцевих жителів. Утім, значна частина території досі не досліджена повністю. Всі виявлені останки зберігаються в Україні.

Нагадаємо, у 2021 році російський диктатор Володимир Путін написав статтю, у якій заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Зеленський тоді йому відповів, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи – Київської Русі, і «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не слід зазіхати» на її спадщину, а також «намагатися якось довести свою причетність до подій, які відбувалися далеко від них.

Президент порадив Путіну прогулятися Києвом до історичних об'єктів християнства, яких чимало в столиці. На території одного з них, сказав Зеленський, похований син Володимира Мономаха і праправнук князя Володимира – Юрій Долгорукий – «великий князь Київський, засновник Москви».