В одному з районів Києва демонтують величезні рекламні «хмарочоси»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Біля станції київського метрополітену «Теремки» комунальники планують демонтувати рекламні засоби

У Голосіївському районі української столиці біля станції київського метрополітену «Теремки» планують демонтувати рекламні «хмарочоси» заввишки з семиповерховий будинок. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого пресслужбою комунального підприємства «Київреклама».

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Рекламні засоби такого типу мають назву «тумби, що стоять окремо» фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

За словами комунальників, такі рекламні засоби називаються «тумби, що стоять окремо». Дві такі конструкції біля станції метро Теремки досягли заввишки 17 метрів.

Рекламники обіцяли оприлюднити фотозвіт після завершення демонтажу цих тумб. Також цього тижня продовжуватиметься демонтаж незаконних вивісок та реклами на проспекті Володимира Івасюка (біля розв'язки з вулицею Героїв полку Азов).

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Зазначимо, що в Оболонському районі української столиці у районі станції київського метрополітену «Почайна» розпочали чергове скандальне будівництво висотки. Про це стало відомо із повідомлення, яке було опубліковано у групі «Життя Оболонського району».

Активісти пишуть, що цільове призначення будівництва – «для експлуатації та обслуговування торговельно-адміністративної будівлі». До того ж це будівництво не відповідає чинному детальному плану території в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Московського просп., Набережно-Рибальської, залізничної колії в Оболонському районі Києва, затвердженому у 2016 році.

Також невідомо, чи видавалися містобудівні умови та обмеження, дозвіл на нове будівництво, оскільки паспорт об'єкта відсутній, висотний кран своєю стрілою виходить на проспект.

Нагадаємо, у Києві з 13 червня розпочинають реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу, яка триватиме до 30 листопада.

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До слова, архітектурне бюро Makhno Studio розробило проєкт зупинки-сховища, де містяни зможуть сховатися від обстрілів та уламків. Першу споруду такого типу планують облаштувати у Києві.