Столичному посадовцю оголошено підозру в розкраданні 5 млн грн на реконструкції школи

18 серпня відбулися обшуки в приміщеннях комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс»

За результатами проведених слідчих дій 18 серпня Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс», директору підрядної організації та інженеру технагляду за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на проведення реконструкції середньої загальноосвітньої школи (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, комунальне підприємство уклало з підрядною організацією договори на проведення робіт з реконструкції середньої загальноосвітньої школи на проспекті Відрадному у Солом’янському районі міста Києва. Відповідно до договорів вартість робіт становила понад 230 млн грн, які комунальним підприємством перераховані підрядній організації.

«Надалі директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено акти приймання виконання будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму майже 5 млн гривень. Також встановлено, що підприємства, які виступали субпідрядниками, мають явні ознаки фіктивності – не звітували до податкового органу, не мали виробничих та трудових потужностей, а документообіг між підприємствами здійснювався тільки з метою приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету», – йдеться в повідомленні

18 серпня на підставі ухвал суду за адресами офісних приміщень комунального підприємства та підрядної організації були проведені обшуки.

Також 18 серпня столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

Департамент освіти і науки вважає, що силовики намагаються перед навчальним роком паралізувати освітню галузь Києва.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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