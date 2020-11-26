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    Заступника начальника Київської митниці викрито у підробці лікарняних

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    Заступнику начальника Київської митниці повідомлено про підозру - Заступника начальника Київської митниці викрито у підробці лікарняних
    Заступнику начальника Київської митниці повідомлено про підозру
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовець підозрюється в неправомірному отриманні виплат

    Правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника Київської митниці за фактом пособництва у підробленні листків непрацездатності та їх використанні з метою отримання виплат.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, перебуваючи у 2019 році на посаді заступника начальника Дніпропетровської митниці ДФС, вчинив пособництво у підробленні лікарняних листків та у подальшому надав їх за основним місцем роботи, безпідставно отримавши відповідні виплати у зв’язку нібито з тимчасовою непрацездатністю.

    Разом з тим, слідством встановлено, що посадовець у травні та грудні 2019 року, перебуваючи поза межами Дніпропетровської області та за кордоном, начебто проходив медичне обстеження та лікування у медичних закладах м. Дніпро, на підтвердження чого надавав підроблені лікарняні листки.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

    В межах слідства встановлюється сума неправомірно отриманих виплат та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень.

    Викриття злочину проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Управління власної безпеки Головного управління ДФС у Київській області.

    Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди двом державним інспекторам відділу митного оформлення митного поста Київської митниці Держмитслужби в міжнародному аеропорту «Бориспіль». За даними слідства, вказані службовці систематично вимагали та отримували від громадян, які прибували до аеропорту «Бориспіль», грошові кошти за нестворення штучних перешкод у проходженні митного контролю та швидкий огляд ручної поклажі.

    Теги: митниця прокуратура Київ кримінал
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