У «Слузі народу» визнали: ситуація на митниці – поразка влади

Нардеп наголосив, що Україна має бути більше зацікавлена в реформі податкової та митниці, ніж МВФ

Гетманцев: «Півтора року ми не можемо навести там лад, вичистивши корупцію»

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив кризову ситуацію у відносинах з Міжнародним валютним фондом.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев зазначив, що особисто переконаний, що «хотєлки» МВФ на 90% – це наші особисті «хотєлки».

«Відкриття ринку землі – це «хотєлка» МВФ? Це в програмі президента було, коли він навіть кандидатом не був ще. Це потрібно для держави, для розвитку нашого. Це – непопулярне рішення, але ми розуміємо, що так треба. Антиофшорний закон – це теж МВФ потрібно? Це нам потрібно. Нашим дітям. Тому ми це зробили. Так само як і фіскалізація не потрібна нікому, крім нас. Безперечно, МВФ як кредитор зацікавлений, аби ми повернули його гроші назад і сплатили відсотки, будучи достатньо фінансово стабільними», – каже політик.

Крім того, Гетманцев наголосив, що вони більше зацікавлені в реформі податкової та митниці, ніж МВФ.

«До речі, митниця – наша проблема колосальна, на відміну від податкової, де нам вдалося багато чого зробити. На митниці маємо дуже погані результати, митниця – поразка міністра фінансів і всієї нашої команди на сьогоднішній момент. Півтора року ми не можемо навести там лад, вичистивши корупцію. Дуже складна ділянка роботи. Але будьте певні – лад наведемо. Антикорупційний пакет також відповідає нашим інтересам. От що мене дратує – так це те, що наші шановні партнери переходять певну межу, вказуючи нам на кадрові рішення. Абсолютно не згідний з цим», – зазначив парламентарій.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.