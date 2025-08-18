Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді

Як і Крищенко, Куявський контролюватиме оборонну роботу та сферу правопорядку

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко призначив своїм заступником із самоврядних повноважень Олега Куявського, який до призначення працював у столичному департаменті муніципальної безпеки заступником директора. Попередньо це призначення схвалила Київрада. Про це кадрове призначення «Главком» дізнався з розпорядження №660, яке видав голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко.

«Призначити Куявського Олега Юрійовича на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень з 11 серпня 2025 року, тимчасово, на період відсутності основного працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації», – сказано в розпорядженні.

У травні 2025 року Київрада погодила призначення заступника директора Департаменту муніципальної безпеки Олега Куявського на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Він замінятиме на цьому посту іншого заступника Кличка – Андрія Крищенка, який наразі проходить військову службу.

Як і Крищенко, Куявський контролюватиме оборонну роботу, сферу правопорядку тощо.

Олег Куявський працював першим заступником департаменту муніципальної безпеки КМДА. Він також виконує функцію секретаря в Раді оборони Києва, співголовами якої є голова КМДА і начальник КМВА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.