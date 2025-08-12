Головна Країна Події в Україні
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
фото: скриншот з відео

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП інформацію про інцидент назвав маніпулятивною

У Дніпрі розпочато кримінальне провадження за фактом можливого побиття колишнього військового працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спецпрокуратуру Східного регіону.

«8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках слідства буде встановлено всі обставини інциденту, а також надано правову оцінку діям усіх учасників події. Наразі, вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП інформацію про інцидент назвав маніпулятивною.

«Насправді ситуація виглядала так: група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП. Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських

До слова, у Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.

Також у соцмережах з'явилося відео з чоловіком у крові, яке, за твердженнями авторів, нібито зняте в приміщенні Рівненського районного ТЦК. У центрі комплектування прокоментували інцидент.

Теги: Дніпро бійка ТЦК

