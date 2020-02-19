Засуджений в окупованому Криму журналіст Семена приїхав до Києва



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Миколу Семену 19 лютого зустріли на Київському залізничному вокзалі

Після проходження курсу лікування та реабілітації Семена має отримати соціальне забезпечення від держави

Незаконно засуджений в окупованому росіянами Криму український журналіст Микола Семена приїхав до Києва. Його направлять на лікування до клінічної лікарні «Феофанія».

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Після проходження курсу лікування та реабілітації Семена має отримати соціальне забезпечення від держави.

Зазначається, що працівники секретаріату омбудсмена зустріли журналіста на Київському залізничному вокзалі.

Напередодні Денісова повідомила, що журналіст Семена перебуває на підконтрольній Україні території.

Як відомо, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.