Затори в Києві: на яких дорогах у листопаді збільшився трафік (перелік)

Найбільший трафік спостерігається на в'їздах у Київ

У порівнянні з минулим роком середня інтенсивність руху транспорту в Києві залишилася незмінною

У листопаді цього року в порівнянні з жовтнем на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва інтенсивність транспортних потоків зменшилася на 5%. Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня інтенсивність руху транспорту залишилася незмінною.

Збільшення трафіка спостерігалося на ділянках:

проспект Перемоги, 102/104 – на 11%

Броварський проспект в напрямку в'їзду до столиці – на 1%;

Одеська траса в напрямку в’їзду до столиці – на 9%; виїзду – на 4%

вулиця Богатирська, 25 в напрямку в'їзду до столиці – на 2%

проспект Героїв Сталінграду, 59 – на 3%.

Трафік зменшився:

на Броварському проспекті в напрямку виїзду зі столиці – на 3%

проспекті Валерія Лобановського, 196 – на 6%

вулиці Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – на 13%

Залишився сталим:

на перехресті Повітрофлотського шляхопроводу та проспекту Перемоги

перехресті вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького.

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