Затори в Києві: на яких дорогах у листопаді збільшився трафік (перелік)
У порівнянні з минулим роком середня інтенсивність руху транспорту в Києві залишилася незмінною
У листопаді цього року в порівнянні з жовтнем на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва інтенсивність транспортних потоків зменшилася на 5%. Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня інтенсивність руху транспорту залишилася незмінною.
Збільшення трафіка спостерігалося на ділянках:
- проспект Перемоги, 102/104 – на 11%
- Броварський проспект в напрямку в'їзду до столиці – на 1%;
- Одеська траса в напрямку в’їзду до столиці – на 9%; виїзду – на 4%
- вулиця Богатирська, 25 в напрямку в'їзду до столиці – на 2%
- проспект Героїв Сталінграду, 59 – на 3%.
Трафік зменшився:
- на Броварському проспекті в напрямку виїзду зі столиці – на 3%
- проспекті Валерія Лобановського, 196 – на 6%
- вулиці Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – на 13%
Залишився сталим:
- на перехресті Повітрофлотського шляхопроводу та проспекту Перемоги
- перехресті вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького.