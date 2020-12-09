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    Затори в Києві: на яких дорогах у листопаді збільшився трафік (перелік)

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    Найбільший трафік спостерігається на в'їздах у Київ - Затори в Києві: на яких дорогах у листопаді збільшився трафік (перелік)
    Найбільший трафік спостерігається на в'їздах у Київ
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з минулим роком середня інтенсивність руху транспорту в Києві залишилася незмінною

    У листопаді цього року в порівнянні з жовтнем на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва інтенсивність транспортних потоків зменшилася на 5%. Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня інтенсивність руху транспорту залишилася незмінною.

    Збільшення трафіка спостерігалося на ділянках:

    • проспект Перемоги, 102/104 – на 11%
    • Броварський проспект в напрямку в'їзду до столиці – на 1%;
    • Одеська траса в напрямку в’їзду до столиці – на 9%; виїзду – на 4%
    • вулиця Богатирська, 25 в напрямку в'їзду до столиці – на 2%
    • проспект Героїв Сталінграду, 59 – на 3%.

    Трафік зменшився:

    • на Броварському проспекті в напрямку виїзду зі столиці – на 3%
    • проспекті Валерія Лобановського, 196 – на 6%
    • вулиці Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – на 13%

    Залишився сталим:

    • на перехресті Повітрофлотського шляхопроводу та проспекту Перемоги
    • перехресті вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького.
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    Теги: Київ дороги транспорт
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