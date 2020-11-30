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    Затори в Києві: на проспекті Академіка Палладіна збудують багаторівневу розв’язку

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    Одна з найбільших у Києві інтенсивність руху спостерігається на проспекті Академіка Палладіна&nbsp; - Затори в Києві: на проспекті Академіка Палладіна збудують багаторівневу розв’язку
    Одна з найбільших у Києві інтенсивність руху спостерігається на проспекті Академіка Палладіна 
    Фото з відкритих джерел

    Розв'язку планують побудувати у найближчі кілька років

    У проєкті Генерального плану Києва на місці світлофорного об’єкта, який розташовано на перетині проспекту Академіка Палладіна з бульваром Академіка Вернадського та вулиці Академіка Єфремова, передбачається влаштувати транспортну розв’язку в різних рівнях. Крім того, передбачається подовжити вулицю Чорнобильську до вулиці Підлісної. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

    «Одна з найбільших у Києві інтенсивність автомобільного руху спостерігається на проспекті Академіка Палладіна – понад 50 тис. автомобілів за добу в одному напрямку, – пояснив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький. – Пропускна спроможність нової транспортної розв’язки в різних рівнях більш ніж удвічі вища, ніж в існуючого перехрестя зі світлофорним регулюванням».

    За підрахунками транспортної моделі, розв’язка забезпечить пропуск прямих потоків транспортних засобів (з урахуванням збільшення кількості населення приміської зони) по проспекту Академіка Палладіна, бульвару Академіка Вернадського та вулиці Академіка Єфремова.

    «ТЕО розв’язки уже розроблено, і у найближчі кілька років її планують побудувати», – додав Броневицький.

    Як повідомлялося, капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу на завершальній стадії. На споруді замінили 76 балок, 23 аварійних ригелів опор, влаштовано нові перехідні плити між шляхопроводом і земляним полотном.

    Нагадаємо, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%

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    Теги: Київ дороги будівництво транспорт
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