Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті

Армія РФ буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни. Як інформує «Главком», про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.Live.

Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Зокрема, саме з цією метою вони використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів.

«Ця історія про «прапороносців», яких відправляють лише з однією метою забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати. В принципі, на цьому їхня місія закінчується», – зазначив представник ГУР.

Також представник Головного управління розвідки прокоментував відео російського генштабу, на якому Одеська та Миколаївська області позначені як територія РФ. З його слів, це показовий жест та дезінформаційна кампанія.

Нагадаємо, у серпні ворог провів близько 5027 штурмових дій, це менше ніж у липні, червні та травні. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.

Як повідомлялося, російські війська не відмовляються від тактики малих штурмових груп на Покровському напрямку, проте намагаються адаптовуватись до насиченості фронту українськими БпЛА.

Також українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

До слова, село Дачне Дніпропетровської області перебуває під контролем ЗСУ. Українські військові спростували черговий вкид росіян.