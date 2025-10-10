«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку

Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку

Український поштовий оператор «Нова пошта» повідомив про можливі затримки у доставці відправлень у Києві та Київській області. Це пов'язано з тимчасовим призупиненням роботи сортувальних терміналів у регіоні під час нічної атаки з міркувань безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу оператора.

«Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою. Наразі всі процеси відновлено – працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки», – йдеться у повідомленні.

Якщо ви замовляли адресну доставку – очікуйте на дзвінок від кур’єра «Нової пошти», пояснив оператор.

Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ.