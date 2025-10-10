Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку

Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки

Український поштовий оператор «Нова пошта» повідомив про можливі затримки у доставці відправлень у Києві та Київській області. Це пов'язано з тимчасовим призупиненням роботи сортувальних терміналів у регіоні під час нічної атаки з міркувань безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу оператора

«Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою. Наразі всі процеси відновлено – працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки», – йдеться у повідомленні.

Якщо ви замовляли адресну доставку – очікуйте на дзвінок від кур’єра «Нової пошти», пояснив оператор.

Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку. 

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ. 

Теги: обстріл Київщина Нова пошта пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На всіх місцях влучань і пошкоджень працюють оперативні служби
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих
28 вересня, 13:58
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
4 жовтня, 06:24
Вночі 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
6 жовтня, 05:47
У Катюжанському лісництві незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
18 вересня, 10:03
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
23 вересня, 14:25
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
30 вересня, 09:57
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
30 вересня, 14:36
Внаслідок ДТП, 35-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)
Вчора, 14:18
«Зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту»
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Сьогодні, 10:32

Новини

Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua