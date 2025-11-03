Головна Київ Новини
Двічі продав одну й ту саму квартиру. На Київщині затримано директора будівельної компанії

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Двічі продав одну й ту саму квартиру. На Київщині затримано директора будівельної компанії
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: поліція Київщини

Фігурант власноруч підписував квитанції про отримання коштів

У Білій Церкві керівник будівельної організації ошукав покупця на 1,9 млн грн, вдруге продавши квартиру, яку вже реалізували іншому інвестору. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Головного управління Національної поліції у Київській області.

«Слідством встановлено, що підозрюваний обіймав посаду директора одного з підприємств у галузі будівництва. Маючи корисливі мотиви, замовник отримав від покупця гроші за продаж квартири, яка вже була реалізована їхньою організацією іншому інвестору. Фігурант власноруч підписував квитанції про отримання коштів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок таких дій потерпілій спричинено майнову шкоду у розмірі близько 1,9 млн грн.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Слідчі перевіряють можливу причетність підозрюваного до аналогічних злочинів та встановлюють інших потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бучанському районі на Київщині правоохоронці затримали підозрюваних у продажі косметики, купленої з використанням зламаних іноземних банківських карток. За даними слідства, шахраї діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей і встигли надурити інтернет-магазин на понад 700 тис. грн. За даними слідства, шахраї використовували зламані іноземні банківські картки і без відома власників оплачували товари й подарункові сертифікати на маркетплейсі відомого інтернет-магазину косметики та парфумерії.

