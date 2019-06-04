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    Завтра у Переяслав-Хмельницькому відбудуться похорони вбитого хлопчика

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    3 червня хлопчик помер у лікарні - Завтра у Переяслав-Хмельницькому відбудуться похорони вбитого хлопчика
    3 червня хлопчик помер у лікарні

    Правоохоронці допомагають з організацією похоронів дитини

    Тіло 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, який помер від кулі поліцейських, забрали з київського моргу.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що до моргу прибули кілька автомобілів поліції. Правоохоронці допомагають з організацією похоронів. З поліцейської машини винесли маленьку білу труну, а вже з тілом дитини її завантажили у мікроавтобус.

    У супроводі поліції кортеж попрямував до Переяслава. Завтра, 5 червня, відбудуться похорони хлопчика.

    Нагадаємо, у Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську проходять акції протесту «Безкарність вбиває», приводом для яких стало вбивство 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.

    Також акція протесту відбулася під будівлею МВС.

    Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

     Читайте також: Поліцейський убив дитину. Світовий досвід покарання 
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