Завтра у Переяслав-Хмельницькому відбудуться похорони вбитого хлопчика



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3 червня хлопчик помер у лікарні

Правоохоронці допомагають з організацією похоронів дитини

Тіло 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, який помер від кулі поліцейських, забрали з київського моргу.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що до моргу прибули кілька автомобілів поліції. Правоохоронці допомагають з організацією похоронів. З поліцейської машини винесли маленьку білу труну, а вже з тілом дитини її завантажили у мікроавтобус.

У супроводі поліції кортеж попрямував до Переяслава. Завтра, 5 червня, відбудуться похорони хлопчика.

Нагадаємо, у Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську проходять акції протесту «Безкарність вбиває», приводом для яких стало вбивство 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.

Також акція протесту відбулася під будівлею МВС.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.