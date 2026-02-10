Землетрус у Росії, стрілянина у США: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 10 лютого 2026 року

У США сталася стрілянина у школі, США підірвали судно з наркотиками в Тихому океані, у Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8, помічниця Епштейна відмовилась відповідати на запитання Конгресу.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 лютого:

В американській школі учень відкрив вогонь по дітях

У середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту.

За даними правоохоронців, пораненого знайшли в коридорі школи. Підозрюваного, який є також учнем цієї школи, затримали неподалік навчального закладу невдовзі після події. Поліція наголосила, що подальшої загрози громадській безпеці немає.

У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8

У Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера). Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі.

За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.

Помічниця Епштейна відмовилась відповідати на запитання Конгресу

Соратниця фінансита, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл відмовилася відповідати на запитання під час слухань у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників США.

Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе. Демократи у комітеті розкритикували Максвелл, звинувативши її у спробі використати слухання як частину кампанії за помилування.

США підірвали судно з наркотиками в Тихому океані

Американські військові знищили судно, яке, за їхніми даними, використовувалося для контрабанди наркотиків у східній частині Тихого океану.

За інформацією Південного командування США, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та перебувало під контролем організації, яку в США класифікують як терористичну. Яку саме групу мають на увазі, у Southcom не уточнили. Внаслідок операції загинули двоє осіб, ще одна людина вижила.

