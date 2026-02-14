У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

У вихідні ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цими вихідними, 14 та 15 лютого, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. На мешканців столиці чекає широкий вибір фермерської продукції: овочі, фрукти, м’ясо, молочні вироби та бакалія за цінами, що часто нижчі за ринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 14 лютого 2026 року ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11;

У неділю 15 лютого 2026 року ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

До слова, в Україні завершився період тривалої стабільності на ринку овочів борщового набору, після недовгого затишшя оптові ціни на картоплю стрімко пішли вгору, що миттєво відобразилося на вартості продукту в роздрібних мережах. «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.