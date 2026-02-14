Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

У вихідні ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цими вихідними, 14 та 15 лютого, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. На мешканців столиці чекає широкий вибір фермерської продукції: овочі, фрукти, м’ясо, молочні вироби та бакалія за цінами, що часто нижчі за ринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 14 лютого 2026 року ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11;

У неділю 15 лютого 2026 року ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

До слова, в Україні завершився період тривалої стабільності на ринку овочів борщового набору, після недовгого затишшя оптові ціни на картоплю стрімко пішли вгору, що миттєво відобразилося на вартості продукту в роздрібних мережах. «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
13 сiчня, 02:10
Пресслужба «Київводоканалу» заявляє, що жодних графіків на даний момент не існує
У Telegram з’явилися фейкові посилання на графіки відключень води у Києві
22 сiчня, 11:22
У Департаменті фінансів повідомили, що надали правоохоронцям усі запитувані матеріали та документи у повному обсязі
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
23 сiчня, 14:32
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту
26 сiчня, 08:59
На ярмарках можна закупитися продуктами за помірними цінами
У Києві на вихідних 31 січня – 1 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
31 сiчня, 07:00
У столиці піднялися ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
26 сiчня, 18:23
Вода зі стелі заливає лсвітлювальні прибори та стелажі з продуктами
«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)
27 сiчня, 13:57
Роботі енергетиків заважають погодні умови
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
27 сiчня, 20:36
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
2 лютого, 11:06

Новини

У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua