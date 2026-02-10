Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пункти незламності у столиці продовжують працювати
фото: ДСНС Києва

Над усуненням проблем з підключенням до теплоносія працюють додаткові бригади, зокрема фахівці «Укрзалізниці»

У Деснянському районі Києва повністю відновили теплопостачання у тих багатоповерхівках, які залишилися без тепла після російської обстрілів, лише у кількох будинках виникли технічні проблеми і опалення досі немає. Про це у вівторок, 10 лютого, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

За словами Пантелеєва, над усуненням проблем працюють додаткові бригади, зокрема фахівці «Укрзалізниці».

«Дійсно теплоносій на будинки поданий. Але є будинки, в яких існують ті чи інші проблеми, пов'язані з пошкодженнями на цих будинках, знову таки внаслідок тривалої відсутності тепла. Будинки по Деснянському району по адресах знаходяться на контролі. І за нашою інформацією, там найважчі чотири будинки залишились», – сказав Петро Пантелеєв.

Про те, що на Троєщині відновили теплопостачання, учора, 9 лютого повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. За її словами, це результат цілодобової роботи аварійних бригад. У складі 176 бригад працює 840 робітників, зокрема залучили 83 бригади (345 осіб) з інших областей, підприємств Києва та «Укрзалізниці».

