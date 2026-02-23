Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах

Поліція не впроваджувала додаткових заходів безпеки у школах Львова та області

Поліція Львівщини повідомляє, що не ініціювала та не запроваджувала жодних змін щодо організації безпеки навчального процесу в освітніх закладах

Головне управління Національної поліції у Львівській області виступило з офіційною заявою щодо інформації, яка поширюється у соцмережах та телеграм-каналах, про нібито запровадження «нового посиленого пропускного режиму» у закладах освіти. Поліція наголошує: жодних змін в організації безпеки навчального процесу не ініціювалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис поліції Львівщини у соцмережі.

Поліція Львівської області повідомляє, що жодних змін щодо організації безпеки навчального процесу в освітніх закладах не відбулося. Чинні заходи цілком відповідають нормам правового режиму воєнного стану та повною мірою забезпечують безпеку дітей.

У навчальних закладах продовжують працювати офіцери служби освітньої безпеки. Вони виконують свої обов'язки у штатному режимі, тісно співпрацюючи з адміністраціями шкіл.

«Поліція Львівської області перебуває у постійному контакті з відповідними службами Львівської міської ради та Львівської обласної військової (державної) адміністрації», – йдеться в повідомленні поліції.

Поліція закликає мешканців Львівщини не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Громадян просять і надалі дотримуватися встановлених норм воєнного стану, які діють на території держави.

Нагадаємо, 22 лютого Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки»). У місті та області введено спеціальний план для розшуку та затримання осіб, причетних до організації вибухів. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків.





