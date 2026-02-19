Головна Київ Новини
П’яний підліток осквернив меморіал полеглому герою в Києві: деталі інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство
фото: Національна поліція України/Facebook

Мотив свого вчинку юнак пояснити не зміг

Столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

Як повідомили правоохоронці, до столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий осквернив місце пам’яті, облаштоване на честь її сина, який загинув, захищаючи Україну. На місці події поліцейські побачили зламані та розкидані квіти, а також забруднений фасад будинку поруч із меморіальною табличкою.

Зламані та розкидані квіти, а також забруднений фасад будинку поруч із меморіальною табличкою на честь полеглого воїна

фото: поліція Києва/Fаcebook

Правоохоронці розповіли, що встановити особу порушника їм допомогло відео з камер спостереження. «Ним виявився 17-річний мешканець Сумщини, який приїхав у гості до родичів. Того вечора неповнолітній разом із товаришем вживав алкогольні напої, після чого, проходячи повз будинок, у якому жив полеглий герой, вчинив протиправні дії», - зазначили поліцейські.

Юнак вибачився перед мамою полеглого героя. Рішення щодо покарання ухвалюватиме суд

фото: Національна поліція України/Facebook

Мотив свого вчинку підліток пояснити не зміг. Він вибачився перед матір’ю загиблого воїна, а ювенальні поліцейські провели з хлопцем та його родичем профілактичну бесіду. Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, 17 січня 2026 року, у центрі Рівного стався акт вандалізму. Невідома жінка пошкодила частину портретів загиблих захисників України, що є частиною пам'ятної інсталяції «Ціна незалежності» на Майдані Незалежності. Зловмисницю затримали патрульні поліцейські «на гарячому».

У Козятині на Вінниччині невідома особа перевернула клумби та розкидала квіти біля Алеї пам’яті, де вшановують Героїв, які загинули за Україну.

На Тернопільщині 16-річний місцевий житель виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та опублікував відповідне фото в соціальних мережах. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі розв’язується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

