Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО

О 13:28 у Києві пролунав відбій тривоги

Пополудні 2 червня столиця опинилася під ударом ворожих безпілотників. Повітряну тривогу, яка стала вже третьою за добу, в місті оголосили о 12:59. У кількох районах пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Під час атаки дронів активно працювали сили протиповітряної оборони.

«БпЛА над центром міста. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!», - написав о 13:05 мер столиці Віталій Кличко.

Гучні звуки відбиття повітряної атаки було особливо чутно у північних районах Києва, зокрема на Оболоні. Наразі у столиці вже оголошено відбій повітряної загрози.

Зазначимо, що ця доба у Києві минає під постійними обстрілами. Перша – найпотужніша комбінована атака із застосуванням балістичних, крилатих ракет та безпілотників, тривала майже усю ніч. Згодом, о 07:15, сирени увімкнулися вдруге через загрозу балістичного озброєння (відбій пролунав о 07:49).

У ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та шестеро загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі.

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.

До слова, триває 1560-й день повномасштабної війни в Україні.