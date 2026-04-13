Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»
На момент вироку потерпіла вже досягла повноліття, пережила наслідки дитячих травм, але прагнула добитися справедливості
Вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.
«У 2011 році чоловік почав жити з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинці виповнилося вісім років, почав її розбещувати, а з 10-річного віку ґвалтував щонайменше чотири роки», – йдеться у повідомленні.
Кравченко зауважив, що увесь цей час вітчим тримав дівчинку в страху, погрожуючи побиттям за непокору, і змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері. Зовні родина виглядала благополучною – ані вчителі, ані родичі нічого підозрілого не помічали.
«Правда відкрилася у 2021 році, коли потерпіла розповіла про пережите другу по листуванню. Він дізнався номер телефону її бабусі та повідомив їй усе. Після звернення матері до поліції – вітчима затримали. Судовий розгляд тривав близько п'яти років. Сторона захисту використовувала всі можливі способи затягування процесу», – наголосив генпрокурор.
«Вітчим-ґвалтівник своєї вини не визнав. У залі суду стверджував, що падчерка його обмовила через сварки за погані оцінки та говорив про бажання відновити стосунки, щоб знову «бути родиною». Жодного жалю чи каяття», – підкреслив Кравченко.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК.
Нагадаємо, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.
