Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»

Наталія Порощук
Вітчим-ґвалтівник своєї вини не визнав
фото: Руслан Кравченко/Telegram

На момент вироку потерпіла вже досягла повноліття, пережила наслідки дитячих травм, але прагнула добитися справедливості

Вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«У 2011 році чоловік почав жити з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинці виповнилося вісім років, почав її розбещувати, а з 10-річного віку ґвалтував щонайменше чотири роки», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зауважив, що увесь цей час вітчим тримав дівчинку в страху, погрожуючи побиттям за непокору, і змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері. Зовні родина виглядала благополучною – ані вчителі, ані родичі нічого підозрілого не помічали.

«Правда відкрилася у 2021 році, коли потерпіла розповіла про пережите другу по листуванню. Він дізнався номер телефону її бабусі та повідомив їй усе. Після звернення матері до поліції – вітчима затримали. Судовий розгляд тривав близько п'яти років. Сторона захисту використовувала всі можливі способи затягування процесу», – наголосив генпрокурор.

На момент вироку потерпіла вже досягла повноліття, пережила наслідки дитячих травм, але прагнула добитися справедливості.

«Вітчим-ґвалтівник своєї вини не визнав. У залі суду стверджував, що падчерка його обмовила через сварки за погані оцінки та говорив про бажання відновити стосунки, щоб знову «бути родиною». Жодного жалю чи каяття», – підкреслив Кравченко.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.

Теги: Руслан Кравченко зґвалтування

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

