Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»

Вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«У 2011 році чоловік почав жити з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинці виповнилося вісім років, почав її розбещувати, а з 10-річного віку ґвалтував щонайменше чотири роки», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зауважив, що увесь цей час вітчим тримав дівчинку в страху, погрожуючи побиттям за непокору, і змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері. Зовні родина виглядала благополучною – ані вчителі, ані родичі нічого підозрілого не помічали.

«Правда відкрилася у 2021 році, коли потерпіла розповіла про пережите другу по листуванню. Він дізнався номер телефону її бабусі та повідомив їй усе. Після звернення матері до поліції – вітчима затримали. Судовий розгляд тривав близько п'яти років. Сторона захисту використовувала всі можливі способи затягування процесу», – наголосив генпрокурор.

На момент вироку потерпіла вже досягла повноліття, пережила наслідки дитячих травм, але прагнула добитися справедливості.

«Вітчим-ґвалтівник своєї вини не визнав. У залі суду стверджував, що падчерка його обмовила через сварки за погані оцінки та говорив про бажання відновити стосунки, щоб знову «бути родиною». Жодного жалю чи каяття», – підкреслив Кравченко.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.