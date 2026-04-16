Уламок ракети впав під багатоповерхівкою у Києві (відео)

glavcom.ua
Уламок впав у безпосередній близькості до будівлі

У Києві після масованої комбінованої атаки росіян 16 квітня 2026 року на тротуарі поблизу багатоповерхового житлового будинку виявлено уламок ракети значних розмірів. Кадри з місця події оприлюднили у мережі, інформує «Главком».

На відео зафіксовано, що уламок впав у безпосередній близькості до будівлі. Через велику вагу конструкції пошкоджено покриття тротуару.

Наразі територію навколо місця падіння огороджено сигнальною стрічкою. Перехожих поблизу немає, на місці очікують на фахівців екстрених служб для подальшої утилізації об'єкта.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. У Києві через атаку росіян найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. У Києві загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дитина. Ще 48 осіб отримали поранення. 

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

