Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи

Вартість проїзду у маршрутці з Ірпеня до Києва

Підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі викликало активне обговорення серед мешканців передмістя

Вартість проїзду у приміських маршрутках, що сполучають Ірпінь зі столицею, зросла. Згідно з оголошеннями, які перевізники розмістили в салонах автобусів, ціна поїздки тепер становить 80 грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на повідомлення місцевої спільноти у соцмережі Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, оновлені розцінки на популярних напрямках такі:

Київ – Ірпінь: 80 грн;

Київ – Водоканал/Романівка: 60 грн;

Проїзд по місту: 20 грн.

Реакція громади

Підвищення тарифів викликало активне обговорення серед мешканців передмістя. Основна претензія пасажирів стосується не лише самої ціни, а й відсутності конкуренції. У мережі зазначають, що попри багаторічне розширення міста, влада так і не спромоглася запустити комунальний автобусний маршрут до Києва, що залишає приватних перевізників фактичними монополістами на ринку.

Ситуація в інших містах-сателітах

Користувачі соцмереж зауважують, що здорожчання проїзду охопило майже всі напрямки Київщини. У коментарях наводять приклади вартості поїздок з інших населених пунктів до столиці:

Вишневе, Нові Петрівці: 80 грн;

Буча, Гостомель, Гореничі: 95 грн;

Ворзель, Боярка: 100 грн;

Бориспіль, Немішаєве, Калинівка: 130 грн;

Димер, Клавдієво: 140 грн;

Кодра, Нове Залісся: 155–185 грн.

Перевізники обґрунтовують підвищення тарифів зростанням витрат на пальне та обслуговування автопарку. Утім, для тисяч пасажирів, які щодня дістаються до столиці, це означає зростання видатків за незмінної якості послуг та комфорту.

Зауважимо, що окрім автотранспорту, дістатися до Києва можна приміськими поїздами. Зокрема, до станції Київ-Пасажирський курсують електрички:

Малин – Київ-Пасажирський;

Коростень – Київ-Пасажирський;

Ніжин – Київ-Пасажирський.

Також пасажири можуть скористатися рейсами до станцій Святошин та Борщагівка:

Тетерів – Святошин;

Клавдієво – Святошин;

Тетерів – Борщагівка.

Розклад руху приміських поїздів між станціями Ірпінь – Святошин (Київ) скриншот з сайту swrailway.gov.ua

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн.

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.