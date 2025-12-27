На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)

Внаслідок атаки по області є руйнування та постраждалі

Протягом усієї ночі ворог здійснював масовані удари по території Київської області та цілився у промислові та житлові об’єкти. Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань у п’яти районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони. Росіяни застосували різні типи озброєння, що спричинило загоряння та значні пошкодження інфраструктури.

фото: ДСНС Київщини

Найбільше постраждав Вишгородський район. Внаслідок ракетного удару було вщент зруйновано приватний будинок, під завалами якого опинилася людина. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС потерпілого вдалося деблокувати. Його оперативно передали медикам для надання невідкладної допомоги.

Як відомо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки.