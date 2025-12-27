Головна Київ Новини
Атака на Київ: у двох районах шахеди влучили у будинки (відео, оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кияни зафіксували проліт ворожих БпЛА над столицею
У Дарницькому районі столиці палають будинки, триває евакуація людей

Сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Оновлення станом на 8:40

Мер Києва повідомив, що наразі в столиці внаслідок атаки ворога постраждали вісім людей. Пʼятьох із них медики госпіталізували. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.

Оновлення станом на 8:30

У Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах. 

У Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Екстрені служби прямують на місця. Медики виїхали на виклик у Деснянський та Солом'янський район.

За словами мера Києва, у Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 24-поверховий будинок, частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.

У приватному секторі Дарницького району вогонь охопив кілька житлових будинків. Рятувальники працюють у посиленому режимі, адже поруч розташований заклад для літніх людей. Через потужну пожежу, яка стрімко поширюється під впливом вітру, виникла реальна загроза життю підопічних закладу.

За словами Віталія Кличка, станом на зараз евакуйовано 10 осіб із будинку для літніх людей. На місці працюють усі екстрені служби. Триває локалізація вогню, щоб не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі.

Крім того, у цьому ж районі уламки влучили у 24-поверховий житловий будинок. За попередньою інформацією, палає на одному з верхніх поверхів. На місце події терміново виїхали пожежні розрахунки та медики.

Також в районі столичних Осокорків горить приватний будинок.

Як відомо, мер столиці Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки російських окупантів на Київ. 

