На Полтавщині в ДТП постраждали 10 осіб, серед них – шестеро дітей

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні

У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 людей. Про це у понеділок повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«1 серпня о 17:36 поблизу с. Циганське Полтавського району на автошляху М 03 «Київ-Харків-Довжанський» внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 10 осіб, з них шестеро дітей (2008 - 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалося чотири рятувальники та одна одиниця техніки.

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