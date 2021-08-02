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    На Полтавщині в ДТП постраждали 10 осіб, серед них – шестеро дітей

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    Аварія сталася на&nbsp;автошляху М 03 &laquo;Київ-Харків-Довжанський&raquo; - На Полтавщині в ДТП постраждали 10 осіб, серед них – шестеро дітей
    Аварія сталася на автошляху М 03 «Київ-Харків-Довжанський»
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні

    У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 людей. Про це у понеділок повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «1 серпня о 17:36 поблизу с. Циганське Полтавського району на автошляху М 03 «Київ-Харків-Довжанський» внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 10 осіб, з них шестеро дітей (2008 - 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Від ДСНС залучалося чотири рятувальники та одна одиниця техніки.

    Минулого тижня на трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото).

    До слова, сьогодні на в’їзді в Київ сталась масштабна ДТП: рух паралізовано (фото).

    Також у центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото).

    Нагадаємо, експерти назвали автомобілі, які найчастіше потрапляють в аварії.

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    Теги: ДТП ДСНС діти водій автомобіль рятувальники Полтавщина
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    На Полтавщині в ДТП постраждали 10 осіб, серед них – шестеро дітей