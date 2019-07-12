Рух на синій гілці столичного метро відновлено



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Метрополітен працює у звичайному режимі

Рух на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метрополітену було відновлено близько 9:45. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, сьогодні близько 9-ї години на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію.

Падіння пасажира на колію сталося на станції «Оболонь». Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа».

Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».

У коментарях під повідомленням метрополітену пасажири обурюються поведінкою співробітників підземки. «Метрополітен, ваш персонал абсолютно не знає, як вести себе в екстрених ситуаціях! У рацію невиразно передають, які станції закриті, коли стоїш в тунелі, зрозуміло тільки що з технічних причин стоїмо, а куди далі їдемо і чи поїдемо взагалі, просто не чути! На станції «Контрактова площа» море людей, які стоять і чогось чекають, їх потрібно виводити з метро, інакше люди з поїздів, що прибувають, не можуть оперативно вийти! Немає слів!» - пише одна з дописувачок.

І таких коментарів кілька десятків.

Як повідомлялося, роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нових станції – «Мостицьку» та «Проспект Правди» - планують відкрити в 2021 році.

В кінці 2020 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» закупить нові вагони, які будуть обладнані кондиціонерами і безкоштовним Wi-Fi.