Житло в новобудовах під Києвом дорожчає: де і на скільки



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Середня вартість житла у передмісті Києва за рік зросла на 1000 грн

У квітні середня вартість житла в новобудовах передмістя Києва склала в середньому 13200 грн/м2, що на 100 грн більше, ніж у березні. Таким чином середня ціна збільшилася на 0,76%.

Про це повідомила експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3 м2 Вікторія Берещак.

За її словами, станом на початок травня без змін залишилися ціни в найближчих до столиці ЖК, розташованих на відстані до 5 км, - 14000 грн/м2. Водночас у ЖК, що будуються на віддаленні від 5 до 10 км від Києва, ціна збільшилася на 0,77% до 13100 грн/м2, а в радіусі від 10 до 20 км вартість квартир збільшилася на 0,78% до 13000 грн/м2.

З травня 2018-го по травень 2019-го вартість квартир в ЖК, розташованих на відстані до 5 км від столиці, зросла на 1000 грн або на 7,69%. В населених пунктах, що будуються на відстані від 5 до 10 км ціни на квартири збільшилися на 800 грн або на 6,6%, а в ЖК, розташованих на віддаленні від 10 до 20 км за рік ціна за м2 зросла на 1700 грн чи на 15,04%.

Таким чином, середня вартість житла у передмісті Києва за рік зросла на 1000 грн (до 13200 грн/м2) або ж на 8,2%.

Експерт переконана, що ринок новобудов передмістя майже відновився опісля передвиборної гонки. «Так само, як і в Києві, протягом останніх 2-3 місяців у передмісті спостерігалося певне затишшя потенційних покупців. Проте вже зараз можна констатувати, що активність ринку поновилася», - сказала Берещак.

За її словами, окрім покупців, також активізувалися девелоперські компанії, що в квітні вивели на ринок 6 нових об'єктів.

«Ринок відновлюється, проте не варто очікувати якихось суттєвих цінових коливань. Новобудови дорожчатимуть, але пов'язано це буде насамперед зі збільшенням ціни на будматеріали та робочу силу», - підсумувала Берещак.

Як повідомлялося, з початку весни інтерес до покупки будинків в межах столиці збільшився.

Джерело: budport.com.ua