Зеленський назвав відправну точку для переговорів

Зеленський назвав відправну точку для переговорів
Учасники заяви закликали до посилення тиску на економіку Росії та її оборонну промисловість
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський та лідери ЄС підтримали позицію Трампа щодо негайного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський та низка світових лідерів, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, канцлера Німеччини Мерца, президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Італії Мелоні та президента Єврокомісії фон дер Ляєн, виступили зі спільною заявою щодо справедливого й тривалого миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

«Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою», – йдеться у заяві президента.

Лідери підтвердили свою відданість принципу, що «міжнародні кордони не можуть змінюватися силою». Водночас вони наголосили, що Росія не демонструє серйозної налаштованості на мир.

«Російська тактика затягування неодноразово демонструвала, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно налаштована щодо миру. Ми всі бачимо, що Путін і далі обирає насильство й руйнування», – йдеться у спільній заяві.

Лідери чітко заявили: «Україна має бути у якнайсильнішій позиції – до, під час і після будь-якого припинення вогню».

Учасники заяви закликали до посилення тиску на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки російський диктатор Путін не буде готовий укласти мир. Крім того, лідери анонсували розробку заходів для використання «повної вартості заморожених суверенних активів Росії», щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами.

Лідери зустрінуться пізніше цього тижня у форматах Європейської ради та «коаліції охочих», щоб обговорити подальшу підтримку України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію парламентського засідання.

Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

